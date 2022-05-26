محامي أسرة الطفلة سجدة: «القضاء عادل والمتهم أصبح عبرة»

«سلكتَ درب الهاوية، وسبحتَ في بحرِ قاذوراتك، وكَدقَائِق الوقوف عَلى جَبهاَتِ القِتَال كلحظاتِ الاحتضارِ والميلاد جَمِيعُها كلحظةِ فِراق قتل الطفلة سجدة بدم بارد لذلك استحققت حكم الإعدام»، تلك كانت عبارة قاسية من عبارات المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، لـ«جمال السيد»، 65 عامًا قاتل الطفلة سجدة أشرف، التي لم يتعد عمرها الـ5 سنوات، وذلك خلال جلسة النطق بحكم إعدامه أمس الأربعاء، ليُسدل الستار على واحدة من قضايا القتل البشعة التي شهدها عام 2021.

السعيد عبدالمنعم، محامي المجني عليها الطفلة سجدة السيد أشرف، شرح لـ«الوطن» في بث مباشر أجرته معه، كيف قادت الجريمة البشعة منفذها إلى حكم الإعدام، مؤكدًا أن الحكم بإعدامه تاريخي، وأنه كان وزملاؤه يثقون في قضاء مصر العادل الذي اقتص من المتهم ليكون عبرة لغيره من مرتكبي الجرائم.

المتهم استدرج الطفلة سجدة واعتدى عليها ثم قتلها

وقال المحامي إن المتهم استدرج الطفلة سجدة بحجة إعطائها الحلوى إلى منزله مستغلاً ضعفها وجسدها النحيل، ثم تعدى عليها جنسيًا ثم قتلها، موضحًا: «لقاها بتلعب في الشارع طمع فيها بعدما حرك شهواته، وقال لها هديكي حلاوة وهي قالت له حاضر يا جدو، وبعد كده اعتدى عليها، والبنت صرخت فخاف تفضحه فكتم أنفاسها حتى أغشي عليها، وواقعها جنسيا ثم لجأ لزوجة ابنه للتستر عليه، وهددها كذبًا بأنه سيقول لزوجها أنها على علاقة بشخص آخر، ما جعل الأخيرة ترتعب».

لحظات صعبة مرت على زوجة الابن القاصر، بعدما هددها حماها بفضحها، كانت كفيلة ألا تفكر هذه الزوجة القاصر فيما ينتظرها من حكم وفقًا للمحامي، موضحًا: «مرات ابنه خافت علشان هي أصلًا قاصر، وارتعبت من تهديداته فوافقت تأخد الطفلة سجدة وترميها في شوال تحت بير السلم، وأكيد اللحظات دي كانت قاسية عليها، بس من رعبها ماكانش قدامها حل تاني، علشان كده ماكانش هدفنا إنها تتعدم لظروفها وظروف طفلتها، وأخدت حكم سنة في جنحة سرقة القرط الذهبي الخاص بالطفلة سجدة».

جنايات كفر الشيخ قضت بإعدام قاتل الطفلة سجدة

وأضاف المحامي أن رصيد الستر للمتهم نفد، لذلك افتضح أمره والقاتل بعدما خرج ليبحث مع ذويها، دارت الشكوك حوله من قبل رجال المباحث بسبب تناقض حديثه، وانضممنا لمطالب النيابة العامة في إعدام المتهم بعد حضورنا التحقيقات في النيابة والترافع أمام هيئة المحكمة.

وأمس قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد عبدالله عبدالكريم، وعمرو محمد الششتاوي، وسكرتارية مجدي غانم، وبحضور معتز السبع، وكيل النيابة، بإعدام المتهم وذلك في أحداث القضية رقم 26602 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 2759 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.