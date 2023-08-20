عضو «مجلس الأمناء»: الحوار الوطني حقق مصداقية في الشارع المصري

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك مكاسب كثيرة حققها الحوار الوطني، وأولى هذه المكاسب المصداقية التي حققها الحوار الوطني لدى المواطن والقوى السياسية، وهذا اتضح في أكثر من صعيد مثل تفاعل المصريين مع دعوة الحوار الوطني، حتى قبل أن يبدأ مجلس الأمناء اجتماعاته والجلسات العلنية.

تفاعل كبير من المواطنين

وأضاف «فرحات»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك تفاعلا من المواطنين بأشكال مختلفة، فالبعض قدم مقترحات مكتوبة والشخصيات العامة والأحزاب السياسية، ومستوى التفاعل مع الحوار الوطني يشير إلى درجة كبيرة من المصداقية.

مشاركة مكثفة من القوى السياسية

ولفت إلى أن المصداقية تحققت أيضا من مستوى المشاركة الكثيف من جانب القوى السياسية العديدة من جانب الحوار، سواء في الجلسات العلنية أو المتخصصة، التي شارك فيها الخبراء المتخصصون والقوى السياسية، ومن ثم الحوار الوطني تحول من دعوة من جانب الرئيس إلى واقع بالفعل ودرجة كبيرة من التفاعل مع كل القوى السياسية.