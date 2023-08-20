رئيس «الإصلاح والنهضة»: توصيات الحزب تتوافق مع مخرجات الحوار الوطني

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب تابع مخرجات الحوار الوطني باهتمام كبير للغاية، وجرى مراجعتها مع التوصيات التي تقدم بها الحزب، حيث قدم 278 توصية، لافتا إلى أن هذه التوصيات أثلجت صدور المصريين جميعا، وكانت تعبر بأن مصر دخلت مرحلة جديدة لممارسة السياسة التي لها عنق وبرامجية وأهداف.

أهداف الحوار الوطني

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأهداف الخاصة بـ الحوار الوطني بالوقوف على أرضية وطنية والتوافق على القضايا الكلية، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وكل هذه المعاني رآها الحزب في المخرجات.

وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من المخرجات في الحوار الوطني جرى التوافق عليها، وأمانة لترجمة التوصيات التي ذكرت، كما أن هناك احترافية وجرى وضع أيدينا على بواطن الخلل أو الشكوى، موضحا أن المخرجات مرتبة ومنظمة وواضحة وعملية وتمثل الطيف العام للنخبة السياسية المصرية.

إعادة الحياة السياسية

ووجَّه الشكر للرئيس السيسي على فكرة الحوار الوطني، قائلا إن هذه الفكرة عبقرية لإعادة الحياة السياسية المصرية في صورة مركبة ومنظمة.