مستشار وزير خارجية أوكرانيا للقاهرة الإخبارية: تمرد فاجنر «كوميديا مأساوية»

قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إنّ البعض يسمي ما حدث في روسيا على مدار اليومين الماضيين، بخصوص تمرد قوات فاجنر، «كوميديا مأساوية»، موضحاً أن «وزير الدفاع الروسي كان أحد أبطال هذه الكوميديا، وروسيا عاشت الأيام كأنها كابوساً رهيباً، ولم يكن أحد يتوقع حدوث هذا الأمر».

مرحلة عواصف ورياح

وأضاف مستشار وزير الخارجية الأوكراني، خلال لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الاثنين أن «مئات الأغنياء الروس غادروا موسكو، وأرى أن روسيا دخلت مرحلة جديدة يمكن تسميتها بمرحلة عواصف ورياح وزلازل، ونتوقع بأن تكون درجة حرارة الجبهة الروسية الأوكرانية أقل».

واستدرك «ميكيتينكو» قائلاً: «حتى الآن، يوجد قصف مستمر في الكثير من المدن الأوكرانية، والشعب الروسي خائف مما يحدث من البوليس والمخابرات الروسية، ولكن مع ذلك، يستمر الحديث حول تبديل وزير الدفاع الروسي، فقد حقق قائد قوات فاجنر الانتصار».

القادة العسكريون الأوكرانيون

وواصل المسؤول الأوكراني قائلاً: «قبل عدة أيام، سمعت حديثاً من نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أعلنت فيه أن هناك مفاجآت كبيرة قادمة قريباً، فالقادة العسكريون الأوكرانيون لا يحبون التحدث كثيراً عن الهجوم المضاد، فهو أمر صعب جداً في ظل الحقول المليئة بالألغام والخنادق».