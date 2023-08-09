كوميديا ورعب وأكشن.. 4 أفلام جديدة في دور العرض السينمائي اليوم

مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية التي ينتظرها الجمهور، يبدأ عرضها اليوم في دور العرض السينمائي المصرية، ما بين الكوميديا والتشويق والأكشن والفنتازيا، والتي ترفع حدة المنافسة خلال موسم صيف 2023، وعلى رأس القائمة فيلم «البطة الصفرا» الذي يجمع في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا محمد عبدالرحمن «توتا» وغادة عادل.

تدور أحداث فيلم «البطة الصفرا» حول باحث أكاديمي يتعرف على عدد من المسجلين خطر بهدف إجراء بحث مهم، ولكنه يتورط معهم في مهمة خطيرة تؤثر على مسار حياته، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار، ويضم في بطولته: محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، صلاح عبدالله بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

رعب وفانتازيا وأكشن.. 3 أفلام من هوليوود في السينمات المصرية

وتتسع قائمة الأفلام الجديدة التي تستقبلها السينمات، فيلم الرعب والإثارة «Run Rabbit Run» إخراج دينا ريد وبطولة سارة سنوك، عرض الفيلم للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان صندانس السينمائي، وتدور أحداثه حول «سارة» طبيبة النساء التي تلاحظ سلوك غريب يصدر من ابنتها الصغيرة، لتجد نفسها في مواجهة شبحا من ماضيها.

ومن الإثارة إلى الفنتازيا في فيلم «The Secret Kingdom»، الذي تدور أحداثه حول «بيتر» الذي ينتقل مع عائلته إلى قرية نائية بعد مرورهم بحادث مأساوي، وحين يستيقظ في إحدى الليالي على زلزال مخيف ينتقل هو وشقيقته إلى مملكة سرية أسفل غرفته، الفيلم من تأليف وإخراج مات دراموند.

كما تستقبل السينمات فيلم «Gran Turismo» إخراج نيل بلومكامب، وهو مقتبس من قصة حقيقة، وتدور أحداثه حول جران توريزمو الذي بسبب مهاراته في لعب الألعاب الإلكترونية يفوز بمسابقات نيسان ليصبح بعد ذلك سائقًا محترفًا لسيارات السباق، ومن بطولة أورلاندو بلوم، ديفيد هاربر بالإضافة إلى آرشي ماديكوي.