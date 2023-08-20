حظر أغنية إليسا «العُقد» بعد طرحها بساعات على «يوتيوب»

قررت إدارة موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حظر أغنية إليسا الجديدة، التي تحمل اسم «العُقد»، بعد ساعات قليلة من طرحها، الأمر الذي فاجأ متابعي الفنانة اللبنانية بشكل صادم.

وجاء حظر أغنية إليسا الجديدة، العقد، بسبب حقوق النشر والنزاع القانوني الدائر بينها وبين شركة وتري للإنتاج والتوزيع الرقمي.

أغنية العُقد لـ إليسا، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، في أول تعاون فني بينهما، وهي من ألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.

وتقول كلمات أغنية «العُقد»: «بالعقد ده.. عقدتني.. والسلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. اسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللي ليك ونفضها.. وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها.. مش بأنت جايب لي إيه.. وأي واحدة اسألها ده أكيد ردها».