محمد يحيى يكشف عن كواليس أغنية «العُقد» للمطربة إليسا: «خدت وقت طويل»

أعرب الفنان والملحن محمد يحيى، عن سعادته البالغة للنجاح الذي حققته أغنيته الجديدة «العُقد»، التي طُرحت منذ قليل مع النجمة اللبنانية إليسا.

وقال يحيى لـ«الوطن»، إن أغنية «العقد» أخذت وقتا طويلا من العمل عليها، لكي تخرج بتلك الصورة المبهرة الجميلة التي لاقت استحسان الجميع، مشيرا إلى أن هناك عملين سيتم إطلاقهما قريبا مع إليسا، أحدهما أيضا مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والثاني مع الشاعر صابر كمال.

أغنية «العُقد» لـ إليسا، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، في أول تعاون فني بينهما، وهي من ألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.

العقد من كلمات أيمن بهجت قمر

وتقول كلمات أغنية «العُقد»: «بالعقد ده.. عقدتني.. والسلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. اسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللي ليك ونفضها.. وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها.. مش بأنت جايب لي إيه.. وأي واحدة اسألها ده أكيد ردها».