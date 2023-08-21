«الداخلية» تكشف ملابسات قيام قائد سيارة بالاصطدام بسيدة في الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالإسكندرية بالاصطدام بإحدى السيدات وإحداث إصابتها وفراره من محل الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 أغسطس الجاري تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية من مديرة إحدى المدارس تابعة لإدارة المنتزة التعليمية، بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بها وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة واتهمت موظفة حسابات بذات المدرسة بالتحريض على ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

ضبط المتهمين

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، شخصين لهما معلومات جنائية، وكذا ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من المشكو في حقها بقصد تخويف المبلغة مقابل تحصلهما على مبلغ مالي منها.

وتم ضبط الأخيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.