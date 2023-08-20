«الداخلية»: القبض على المتهم بقتل زوجته بسبب مشادة كلامية في الجيزة

تمكن رجال الشرطة بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة.

ورد بلاغ إلى قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، من أحد المستشفيات باستقباله جثة (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) وبها جرح وتجمع دموي حول الرقبة، وبسؤال زوج المتوفاة وأهليته قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها.

زوج المتوفاة وراء ارتكاب الواقعة

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفاة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه، وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.