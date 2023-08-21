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أحمد عطا الله: ألفت كتاب «صعيدي في الجنة و3 في النار» لأتحرى دلالة «النكتة»

كتب:

شريف سليمان
12:04 ص | الإثنين 21 أغسطس 2023
الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد عطا الله

الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد عطا الله

قال الكاتب الصحفي والإعلامي، أحمد عطا الله، إنه يحب أن يعمل في أي شيء لديه شغف به، موضحًا: «حررت كتاب (صعيدي في الجنة و3 في النار) بالبحث والدراسة، حتى أتحرى دلالات النكات ومن أطلقها ورمزيتها».

وأضاف عطا الله، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت اف إم»: «جزء من هذه النكات أن الصعيدي يقوم بالتنكيت عن نفسه، بعيدا عما يتعلق بمسائل الكرامة، وقرأت دراسات كثيرة، وبدأت تطبيقها على النكات الموجودة وألفت الكتاب وديوانا».

عطا الله: أنا لست شخصا اجتماعيا

إلى ذلك، أشار إلى أنه ليس اجتماعيا، وكان يكتب بعض المعالجات، ولم يكن يطرحها في الأسواق، وينتظر أن يطرحها في وقتها المناسب: «حلم الكتابة للسينما والتلفزيون موجود. أكتب كتابات كثيرة وأتعامل معها، وأسجلها في أجندة حتى يأتي وقتها المناسب، هناك أحداث عندما تقع تغير حياتنا دون أي ترتيب، وكل ذلك لا يمنع السعي».

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