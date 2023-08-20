بعد 7 أسابيع في السينما.. «مستر إكس» يتفوق على «البطة الصفرا» و«5 جولات»

يواصل فيلم «مستر إكس» صعوده في دور السينما في أسبوعه الثامن بدور العرض، ونجح الفيلم الفترة الأخيرة في التفوق على عدد من الأفلام المعروضة، إذ جاء في المركز السادس بعد ما كان في المركز الأخير في قائمة الإيرادات اليومية، وحقق الفيلم 86 ألف جنيه في شباك التذاكر عن أمس السبت، وفقًا لـ محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وتفوق مستر إكس على عدد من الأفلام الحديثة في دور العرض السينمائي منها «5 جولات» الذي لم يحقق سوى 54 ألف جنيه، و«البطة الصفرا» الذي حقق 22.6 ألف جنيه في قائمة الإيرادات اليومية، كما تفوق على فيلمي «البعبع» و«تاج» اللذان تمّ طرحهما معه في نفس التوقيت خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، وحققا 30 ألفًا و14 ألف جنيه على التوالي.

تفاصيل فيلم «مستر إكس»

وقارب فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي من كسر حاجز الـ33 مليون جنيه في دور العرض السينمائي، منذ طرحه في السينمات، وهو الذي يجمع في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا من بينهم: هنا الزاهد، ومحمد أنور، وأوس أوس، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل وبيومي فؤاد.