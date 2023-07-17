السلطات اليونانية تسابق الزمن لإخماد حرائق واسعة على مشارف أثينا

تسابق السلطات اليونانية الزمن لإخماد حرائق واسعة اندلعت بشكل مفاجئ في منطقة غابات «كوفاراس»، اليوم الاثنين، على بعد حوالي 50 كيلومتراً من شرق العاصمة أثينا، وتسببت الرياح في زيادة الحرائق، التي اندلعت وسط موجة شديدة الحرارة في عدد من الدول المطلة على البحر المتوسط.

تأثير الرياح على انتشار الحرائق

وأصدر الدفاع المدني اليوناني بياناً رسمياً، قبل قليل، أوضح فيه صعوبة السيطرة على الحرائق، التي ساعدت شدة الرياح على انتشارها في منطقة الغابات على مشارف أثينا، وتتراوح سرعة الرياح في المنطقة بين 50 و60 كيلومتراً في الساعة، وتواصل قوات الحماية المدنية والإطفاء جهودها للسيطرة على النيران وسط ظروف جوية بالغة الصعوبة، أدت إلى انتشار الحرائق في مناطق واسعة من الغابات.

أدوات مختلفة لإطفاء الحرائق

وبحسب وسائل الإعلام اليونانية، فإن 7 قاذفات مياه و4 طوافات و150 رجل إطفاء، منهم 30 رجل إطفاء من رومانيا، يسعون لإيقاف هذه الحرائق الواسعة، التي امتدت نحو جنوب منطقة «أتيكا»، قريباً من منتجعات «لاجونيسي، وأنافيسوس، وسارونيدا» السياحية.

اندلاع حريق آخر قرب «لوتراكي»

وأشارت وكالة «آنا» اليونانية إلى أن حريقاً آخر اندلع في منطقة غابات مجاورة لمنتجع «لوتراكي»، الأمر الذي دفع السلطات للعمل على إجلاء سكان المنطقة احترازياً، حتى يتم إنهاء عمل فرق الإطفاء.

وتشهد اليونان موجة شديدة الحرارة منذ يوم الخميس الماضي، وصلت فيها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، بلغت حوالي 44 درجة مئوية في مناطق وسط البلاد.