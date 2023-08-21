مطار مرسى علم يستقبل 12 رحلة طيران من 3 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الاثنين 12 رحلة طيران تقل آلاف السياح الأجانب، قادمة من إيطاليا وألمانيا والتشيك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 12 رحلة طيران

وكشف رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، تبين وصول 12 رحلة بواقع 2 من ألمانيا و4 رحلات من إيطاليا و5 رحلات من التشيك بالإضافة إلى رحلة داخلية عبر خطوط مصر للطيران وذلك ضمن 142‪ رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية هائلة تزامناً مع إرتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم من 12 دولة اوروبية على رأسها ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك، لافتاً في تصريحات خاصة لـ الوطن اليوم الإثنين إرتفاع معدل الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 90% لأول مرة منذ مطلع العام الجاري.