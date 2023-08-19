فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين من 8 دول أوروبية اليوم

تستقبل فنادق مرسى علم، اليوم السبت، 7 آلاف سائح من 8 دول أوروبية على متن 32 رحلة طيران سياحية، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية واستقبال السياح بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت.

مرسى علم تستقبل 7 آلاف سائح

وقال رامي فايز، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات يوضح وصول 32 رحلة طيران سياحية اليوم السبت قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 7 آلاف سائح أجنبي وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق مرسى علم تستقبل سياح 8 دول أوروبية

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات الفنادق بمرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب قادمين من 8 دول أوروبية هي إيطاليا والتشيك وبولندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا والنمسا وسلوفاكيا، وذلك ضمن 142 رحلة طيران مقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري.

وأشار «عثمان» إلى انتعاش حركة السياحة في مرسى علم تزامنا مع موسم الصيف الجاري، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 90%، مع زيادة الإقبال على الحجوزات خلال شهري أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل.