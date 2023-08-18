«مستثمرو السياحة»: نسب إشغال فنادق مرسى علم في أغسطس تصل إلى 90%

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إن نسب إشغال فنادق مرسى علم، خلال شهر أغسطس الجاري، تتراوح ما بين 85 و90%، لافتا إلى أن تلك النسب تبدو جيدة للغاية حاليا، مشيرا إلى أن متوسط عدد الرحلات التي تستقبلها المدينة أسبوعيا يزيد على الـ120 رحلة من مختلف دول العالم.

سياح الدول الأوربية الأكثر تواجدا بمرسى علم حاليا

وأضاف لـ«الوطن»، أن غالبية السياح المتواجدين في مرسى علم حاليا، هم من سياح أوروبا، لاسيما القادمين من كل من ألمانيا والتشيك وبولندا وإيطاليا، بالإضافة إلى أعداد من السياح الروس والكازاخستنيين، وعدد من الجنسيات الأخرى، موضحا أن نسب الإقبال على زيارة المدينة خلال فصل الصيف الحالي مرتفعة.

ارتفاع نسب الإشغال بمرسى علم خلال الصيف الحالي

وأرجع عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، زيادة الحركة السياحية الوافدة من أوربا إلى مرسى علم، خلال فصل الصيف الجاري، إلى الارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة في العديد من دول القارة العجوز، وانتشار حرائق الغابات في بعض الدول مثل اليونان، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة للمدينة من العديد من دول العالم.