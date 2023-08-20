مطار مرسى علم يستقبل 20 رحلة طيران من 6 دول أوربية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم، 20 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات ضمن 142‪ رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري.

مطار مرسى علم يستقبل 20 رحلة طيران

كشف رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 20 رحلة طيران قادمة من مطارات 6 دول أوربية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وسويسرا و بلجيكا وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 4 آلاف سائح اليوم الأحد من مختلف الجنسيات الأجنبية وذلك ضمن 142‪ رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري تقل نحو 29 الف سائح من 11 جنسية أجنبية..

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مرسى علم.