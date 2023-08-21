رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

موعد ورابط حجز حفل كايروكي في الإسكندرية.. 3 فئات للأسعار

كتب:

كيرلس مجدى
09:29 ص | الإثنين 21 أغسطس 2023
فريق كايروكي

فريق كايروكي

أعلن فريق كايروكي إحياء حفل في الإسكندرية، يوم 15 سبتمبر المقبل، في نادي الاتحاد الجديد، ليكون الأول لهم بعد عام، إذ قالوا عنه: «أخيرًا وبعد طول انتظار، راجعين بأكبر وأضخم حفلات الإسكندرية من جديد».

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية رابط حجز حفل كايروكي في الإسكندرية، وأسعار التذاكر تسهيلا على الجماهير الراغبين الحضور، وذلك بحسب إعلان فريق كايروكي للجماهير.

تفاصيل حفل كايروكي في الإسكندرية 

- يوم الحفل: الجمعة (15 سبتمبر 2023)

 - مكان الحفل: نادي الاتحاد السكندري فرع سموحة أمام مبنى محافظة الإسكندرية الجديدة .

 - تفتح أبواب الحفل الساعة الرابعة عصراً.

رابط وأسعار حفل كايروكي في الإسكندرية 

السعر العادي = 350 جنيه مصري 

- VIP وقوف أمامي = 650 جنيه مصري 

- .VIP Lounge = 850 جنيه مصري.

كما يمكن حجز حفل كايروكي في الإسكندرية من هنا .

تعليمات حفل كايروكي في الإسكندرية 

 - تذكرة كاملة لمن هم فوق 6 سنوات، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات.

 - ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات.

 - ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات و المشروبات.

اقرأ المزيد:

حسن أبو الروس يشيد بفرقة كايروكي: «ماقدرش أفوتلها حفلة لأنهم إخواتي»

«فرقة كايروكي» تنضم لحفلات مهرجان العلمين الجديدة: «هنعمل حفلة للتاريخ»

أبطال مسلسل «ريفو» مفأجاة حفل كايروكي في التجمع الخامس

منظمو حفل كايروكي يوزعون زجاجات مياه على الجمهور بسبب ارتفاع الحرارة
بقلم كيرلس مجدى