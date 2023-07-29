منظمو حفل كايروكي يوزعون زجاجات مياه على الجمهور بسبب ارتفاع الحرارة

حرص منظمو حفل «فرقة كايروكي»، المقام بمركز المنارة في التجمع الخامس، على توزيع زجاجات مياه معدنية على الجمهور، الذي وصل مقر الحفل قبل بدئه بساعات، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وملأ الجمهور ساحة مركز المنارة، لحضور حفلة فرقة كايروكي، قبل بداية الحفل بساعتين تقريبا، وذلك رغم ارتفاع درجة الحرارة وذلك بحماس شديد لاستقبال فرقتهم المفضلة.

الحفل الأول لكايروكي في مركز المنارة

ويعتبر حفل كايروكي اليوم، هو الثاني للفرقة، وذلك بعد إحيائها حفلا يوم الخميس الماضي، كامل العدد، قدمت خلاله أغاني ألبومها الجديد للمرة الأولى باسم «روما»، بالإضافة إلى أغنياتهم القديمة، وأغنيات مسلسل «ريفو»، وباقة متنوعة من أغنياتهم المحببة للجمهور، ومن المتوقع أن يشهد حفل كايروكي اليوم، العديد من المفاجآت الخاصة للجمهور.