انطلاق ثالث أيام امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية

تنطلق بعد قليل أعمال ثالث أيام امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية؛ إذ يؤدي الطلاب في شعبتي البعوث والأدبي امتحان مادتي القرآن الكريم والحديث والجغرافيا لمدة ساعتين.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا، وبدأت امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية أمس، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس الجاري، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي 49 ألفا و693 طالبا وطالبة.

امتحانات الدور الثاني بالثانوية الأزهرية

وجاء عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33 ألفا و238 طالبا، ومن البنين 21 ألفا و107 طلاب، ومن الفتيات 12 ألفا و131 طالبا، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16 ألفا و455 طالبا.

وتحرص غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان على الاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وذكرت الغرفة أنها لم ترد إليها أية شكوى تتعلق بالامتحانات أو الإجراءات الخاصة بها، على مستوى جميع المناطق الأزهرية.