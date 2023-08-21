سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 21-8-2023 في البنوك

استقرار كبير شهدته أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه، اليوم الاثنين 21-8-2023، في بداية التعاملات الخاصة بالقطاع المصرفي ثاني أيام العمل، إذ سجّل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم بالبنك المركزي المصري 100.53 جنيه للبيع و100.18 جنيه للشراء.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار الدينار الكويتي في مختلف البنوك، بحسب آخر تحديث لأسعار العملات بمواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.20 جنيه للبيع، ونحو 99.23 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 100.21 جنيه للبيع، ونحو 99.94 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 100.55 جنيه للبيع، مقابل 100.40 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية وصل إلى 96.90 جنيه للبيع، مقابل 100.55 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

فيما بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم نحو 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

بلغ الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي نحو 12.19 ريال.