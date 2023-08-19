استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 19-8-2023 في البنوك على الأسعار التي أعلنت يوم الخميس الماضي من جانب الموقع الرسمي للبنوك المصرية، إذ يبلغ سعر متوسط الدينار الكويتي اليوم 100.16 جنيه شراءً ويسجل 100.50 جنيه بيعاً.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 19-8-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.29 جنيه للشراء و100.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم داخل بنك مصر 100.26 جنيه للبيع والشراء 100.02 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما يبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء و100.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

- فيما وصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك الإسكندرية 100.55 جنيه بيعاً و96.92 جنيه شراءً.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

- وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 100.40 جنيه للشراء و100.55 جنيه للبيع.