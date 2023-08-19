استقرار سعر الدينار الكويتي بمختلف البنوك في ختام تعاملات اليوم

استقر سعر الدينار الكويتي في مختلف البنوك المصرية، اليوم السبت 19 أغسطي 2023، على الأسعار التي أعلنت يوم الخميس الماضي، من جانب المواقع الرسمية للبنوك المصرية، عند مستوى 100.16 جنيه للشراء، و100.50 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية، اليوم السبت، والذي جاء كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.27 جنيه للشراء و100.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- يسجل سعر الدينار الكويتي اليوم داخل بنك مصر 100.95 جنيه للبيع والشراء 100.23 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما يبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 98.95 جنيه للشراء و100.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

- فيما وصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك الإسكندرية 100.55 جنيه للبيع، و96.90 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

- وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 100.40 جنيه للشراء و100.55 جنيه للبيع.