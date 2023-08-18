سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 18-8-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الدينار الكويتي 18-8-2023 في البنوك المصرية، استقراراً وذلك مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 99.29 جنيه للشراء و100.23 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدينار الكويتي اليوم بأبرز البنوك، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 100.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 99.29 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 100.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة: 100.02 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم الجمعة: 100.55 جنيه للبيع، مقابل 100.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم الجمعة: 100.55 جنيه للبيع، مقابل 96.92 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.18 ريال.