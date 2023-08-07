سعر الدینار الكویتي الیوم الإثنين 7-8-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر صرف الدينار الكويتي استقرارا كبيرا اليوم الإثنين 7-8-2023، في البنوك المصرية، أمام الجنيه المصري، حيث سجل اليوم سعر الديار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 100.74 جنيه للبيع و100.29 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدينار الكويتي في مختلف البنوك، حسب آخر تحديث لأسعار العملات أعلنته مواقع البنوك الرسمية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين: 100.38 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين: 99.33 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين: 100.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين: 100.013 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم الإثنين: 100.40 جنيه للبيع، مقابل 100.70 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم الإثنين: 100.70 جنيه للبيع، مقابل 96.97 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الإثنين: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الإثنين: 12.19 ريال سعودي.