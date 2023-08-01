الجزائر تكشف عن أضرار حرائق الغابات في «البويرة»

شهدت عدد من الدول حول العالم بينها «عربية»، خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 أحداث تنوعت بين سياسية وعسكرية واقتصادية، كان من أهمها إعلان الجزائر عن أضرار حرائق الغابات التي شهدتها البلاد.

تضرر 255 منزلا في البويرة الجزائرية بسبب حرائق الغابات

كشفت السلطات في الجزائر، عن حرائق الغابات الأخيرة في البويرة الولاية الواقعة شمال البلاد، وقال والي البويرة، عبد الكريم لعموري، إلى تأثر 2589 جزائريا بالحرائق، بالإضافة إلى تضرر 255 منزلا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سوريا، سجلت «موسكو»، 8 حالات انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم مع الولايات المتحدة، تتعلق برحلات جوية لمسيرات لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي، وفقا لما أعلنه نائب رئيس مركز «المصالحة الروسي» في سوريا، فاديم كوليت.

وقال كوليت، إن الجانب الروسي، سجل 6 انتهاكات للأجواء السورية من قبل مقاتلتين «إف 16»، و4 مقاتلات «إف 35»، و3 مسيرات «إم كيو 1 سي»، تابعة طيران التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، في منطقة التنف شرق سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي على قافلة صهاريج نفط وسط البلاد

وتصدى الجيش السوري، لهجوم نفذه تنظيم «داعش» الإرهابي على قافلة صهاريج نفط كانت متوجهة من أحد حقول ريف الرقة الجنوبي إلى مصفاة حمص وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 3 مسلحين على الأقل من التنظيم المتطرف وإصابة آخرون،

كما اسفر الهجوم الإرهابي عن انفجار 4 صهاريج نفط ومقتل سائقين اثنين منهما مع مرافقيهما، وفقا لما أعلنه مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وفي بوليفيا، الدولة الواقعة في قارة امريكا الجنوبية، أوشكت السلطات على إلقاء القبض على سيباستيان كابريرا، البالغ من العمر« 32 عاما» أحد أكبر مهربي الكوكايين في العالم والمطلوب من «الشرطة الدولية «الإنتربول»، وفي 4 دول بينها الباراجواي والبرازيل والولايات المتحدة، بعد إطلاقها عملية أمنية واسعة النطاق يشارك فيها 2250 عنصر من الشرطة.

وأوضح وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيو، أن السلطات حشدت أكثر من 144 آلية، مشيرا إلى تنفيذ أكثر من 23 عملية وست مداهمات وأوقفنا 12 شخصا.

وفي تونس، أنقذت الحماية المدنية، شاب يبلغ من العمر «23 عاما» سقط في بئر عمقها 30 مترا في «منطقة الهراهرة» بولاية القصرين الواقعة وسط غرب البلاد، فيما أصيب الشاب في الظهر والساقين.

وجدد رئيس البلاد قيس سعيد، تأكيد موقف بلاده المتمسك بثوابتها في سياستها الخارجية والمتشبثة في نفس الوقت بسيادتها الوطنية النابعة من إرادة شعبها، وقال خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمار، إن كلما غاب العدل زاد الفقر واندلعت الحروب وتفاقم الإرهاب.

وأوضح سعيد، أن آن الآوان، لأن تكون الدول النامية فاعلة على الصعيد الدولي، وأشار الرئيس التونسي، إلى أ شعوب هذه الدول كانت ولاتزال تعاني من نظام عالمي سابق بلغ مداه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال وزير خارجية بوليفيا، روجيليو مايتا إن رئيس البلاد لويس آرس، عبر عن رغبة بلاده في الانضمام إلى «مجموعة بريكس»، المكونة من «الصين، البرازيل، الهند، جنوب إفريقيا، روسيا» بشكل رسمي، مشيرا على موقع إكس «تويتر سابقا»، إلى مشاركة الرئيس البوليفي بقمة المجموعة، التي ستعقد في «جوهانسبرج» بجنوب إفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري.

وأوضح رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، أن حكومة بلاده تأمل في موافقة «مجموعة بريكس» في قمة جوهانسبرج على قبول انضمام «كاراكاس» إلى المنظمة.

وفي مجال أبحاث الفضاء، أعلنت إدارة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية «وكالة ناسا»، عبر إكس «تويتر سابقا»، تلقيها إشارة من مسبار «فوياجر 2» الفضائي الذي فقد الاتصال به في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن المسبار يعمل بشكل جيد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي 28 يوليو الماضي، أعلنت وكالة «ناسا»، فقدان الخبراء الاتصال مع ممسبار «فوياجر 2» الفضائي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.