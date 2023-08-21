مصدر بـ«التعليم» يكشف موعد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية.. مفاجأة سارة للطلاب

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم موعد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة دور أول، موضحا أنه سيكون غدا الثلاثاء عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة تظلمات الثانوية»، إذ جرى الانتهاء من فحص أوراق الإجابة وملاحظات الطلاب الذين تقدموا تظلمات.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 .. زيادة درجات

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد كبير من الطلاب بالثانوية العامة حصلوا على درجات في نتيجة التظلمات، وجرى منحها للطلاب وإخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات مع تغيير شهادات الطلاب بعد زيادة الدرجات.

وأشارت المصادر إلى أنه يجرى إعلان نتيجة التظلمات الثانوية العامة على هذا الرابط عبر موقع الوزارة، ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الاستعلام عن النتيجة من البريد الموحد الخاص بالطالب.

خطوات الاستعلام علي نتيجة الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم خطوات الاستعلام على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 للطلاب المتضررين من نتائجهم، كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على بوابة تظلمات الثانوية العامة.

- الدخول باستخدام البريد الموحد.

- يمكنك الاطلاع على بريدك الموحد من خلال زيارة موقع البريد الموحد.

- الاستعلام على نتيجة تظلمات الثانوية العامة.