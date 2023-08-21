طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية «دور ثان»

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الاثنين، امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» الشعبة العلمية الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين امتحاني مادتي «الاستعداد للقبول بالجامعات - اللغة العربية»، ومقاييس المفاهيم «اللغة العربية» وفقاً للجداول المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

امتحان الجبر والهندسة الفراغية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التعليم، تتابع منذ صباح اليوم وصول أوراق الأسئلة الجبر والهندسة الفراغية إلى اللجان الامتحانية، والتأكد من التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية، لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

أسئلة الجبر والهندسة الفراغية

وتتضمن أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية 85% من الأسئلة موضوعية اختيار من متعدد، و15% من الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أنه يحصل الطلاب على درجة 50% من المادة درجة النجاح فقط.

وأشارت إلى أن هناك حالة واحدة يحصل فيها الطلاب علي الدرجة الكاملة، وهما الطلاب الذين قاموا بتأجيل الامتحانات بسبب عذر قهري أو عذر مرضي، وتمت الموافقة عليه بعد تقديم المستندات التي تثبت ذلك.