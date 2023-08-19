نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023.. و«التعليم»: إضافة الدرجات للطالب حال استحقاقها

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعمال تظلمات الثانوية العامة 2023 الخميس الماضي، بعد تقدم عدد كبير من الطلاب للتظلم على الدرجات التي حصلوا عليها، حيث عملت على إبلاغ المتظلمين بنتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 فور الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بالطالب.

تظلمات الثانوية العامة 2023

وأوضحت مصادر في وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنّ هناك عدد من الطلاب تلقوا نتيجة تظلماتهم، والبعض الآخر سيتم إبلاغهم بالنتيجة، بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتظلمات، بداية من تقديمهم في وقت سابق على موقع التظلمات عبر موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، واطلاعهم على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب، حيث تظهر النتيجة إما بحصول الطالب على درجات في المادة التي تظلم عليها، أو عدم حصوله على أي درجات.

وفي تقرير لوزارة التربية والتعليم، أكدت الوزارة أنّه حال ثبوت أحقية الطالب في درجات أكبر، يتم إضافتها من خلال لجنة متخصصة مع إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة، بعد فحص ملاحظات الطالب حول ورقة الإجابة المتظلم عليها من قبل الكنترول.

إخطار مكاتب التنسيق

وبعد حصول الطالب على درجات في نتيجة تظلمات الثانوية، يتم إخطار مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطالب، وفق القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن، وعلى أساسها يمكنه الالتحاق بالكلية التي تناسب مجموعه وفق الحدود الدنيا التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.