نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023.. لجنة متخصصة لإضافة الدرجات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 تظهر تباعا وبانتظام بعد تظلم الطالب أو الطالبة في أي من المواد، إذ انتهت أعمال تظلمات الثانوية العامة 2023 الخميس الماضي وتقدم عدد كبير من الطلاب للتظلم على الدرجات التي حصلوا عليها، ويتم إخطار الطلاب بنتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 فور الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بالطالب وإنصاف الطلاب بكل دقة وشفافية.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى تقدم عدد كبير من الطلاب بطلبات للتظلم وبعدها إتمام الإجراءات وتم إبلاغهم بـ نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 والبعض الآخر سيتم إبلاغهم بالنتيجة تباعا، بعد اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتظلمات بداية من تقديمهم على موقع التظلمات عبر موقع الوزارة وتسديد الرسوم المقررة، واطلاعهم على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب، حيث تظهر النتيجة إما بحصول الطالب على درجات في المادة التي تظلم عليها أو عدم حصوله على أي درجات وبقاء الوضع على ما هو عليه.

إضافة الدرجات من خلال لجنة متخصصة

وأكدت وزارة التعليم في أكثر من مرة أنه حال ثبوت حق الطالب في درجات أكبر، يتم إضافتها من خلال لجنة متخصصة، وتعلن في نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023، بعد فحص ملاحظات الطالب حول ورقة الإجابة المتظلم عليها من قبل الكنترول.

وعن الخطوات المتبعة بعد إخطار الطالب بـ نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 وحصوله على درجات وقتها يتم إخطار مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للطالب، وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن، وعلى أساسها يمكنه الالتحاق بالكلية التي توافق مجموعه وفق الحدود الدنيا التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.