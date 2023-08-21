‎عمرة المولد النبوي ٢٠٢٣.. تعرف على الموعد والأسعار

بدء عدد كبير من الراغبين في إداء ‎عمرة المولد النبوي ٢٠٢٣، في الإقبال على الشركات السياحية المختلفة، لمعرفة المواعيد وتكاليف السفر والإقامة في الأراضي المقدسة، خلال فترة مولد النبوي، وبدأت الشركات في طرح عروض وباقات مختلفة تختلف من برنامج إلى أخر بحسب عدد الأيام والدرجة السياحية الخاصة بكل برنامج.

‎عمرة المولد النبوي ٢٠٢٣

ويأتي موعد ‎عمرة المولد النبوي ٢٠٢٣، يوم الأربعاء الموافق 27-9-2023 المقبل، وذلك للراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة، هذا ومن المقرر أن يبدأ موعد عمرة المولد النبوي 2023، وفق لدار الأفتاء المصرية مع نهاية شهر أغسطس الجاري، وتستمر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

أسعار عمرة المولد النبوي ٢٠٢٣

وتتباين أسعار عمرة المولد النبوي ٢٠٢٣، من جانب شركات السياحة المختلفة، وذلك وفق البرنامج السياحي المعلن والمرتبط بعدد أيام الإقامة، ومدى قرب الفندق من الحرم المكي، ومن المقرر أن تعلن وزارة السياحة، الضوابط الخاصة بعمرة المولد النبوي خلال الساعات المقبلة.

هذا وفي نفس السياق، كشف حمزة عنبى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ بعض شركات السياحة بدأت بالفعل في إعلان أسعارعمرة المولد النبوي الشريف1444 هجريا، وهى تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه، مشيرا إلى أنّ شركات السياحة أكدت في إعلاناتها بوجود بند يسمح لها بتغيير سعر برنامج العمرة، وفق حدوث تغير على سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.