موعد المولد النبوي الشريف 1445.. الجمعية الفلكية في السعودية توضح

موعد المولد النبوي الشريف 1445، من المناسبات الدينية التي تهم عدد كبير من المسلمين في السعودية ودول العالم، إذ تُعتبر إحياءً للسنة النبوية، وتكثر الخطب والدروس الدينية في المساجد عن حياة سيد الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم، كما تكثر الاحتفالات الشعبية التي تكون وفق عادات وتقاليد كل شعب.

موعد المولد النبوي الشريف 1445 في السعودية

يوافق موعد المولد النبوي الشريف 1445 في السعودية، في التقويم الهجري وهو اليوم الـ12 من شهر بيع الأول من كل عام، بينما يتغير التاريخ الميلاد، ووفق التوقعات الجمعية الفلكية بجدة، فإنّ تاريخ المولد النبوي يكون 27 سبتمبر المقبل، مع العلم أن هذا التاريخ قد يكون مختلفًا من دولة أخرى حسب استطلاع هلال الشهور الهجرية.

تقاليد الاحتفال بالمولد النبوي في السعودية

ويعتبر المولد النبوي من المناسبات الدينية المهمة للمسلمين، فخلالها يتم إحياء السنة النبوية والإكثار من الصلاة على النبي، وتستعد السلطات في المملكة للاحتفال بهذه المناسبة بفتح المساجد أمام المسلمين في أوقات غير الصلاة، وزيادة عدد الخطب التي تتحدث عن خصال وصفات وفضائل سيد الخلق النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، والقيم التي دعا إليها، من خلال رسالته التي كانت رحمة وهدى للعالمين.

كما تضاء نحو 16 حزمة ضوئية في برج الساعة الذي يقع في الحرم المكي، وهو أعلى برج بالمملكة، ليصل مدى تلك الأنوار لنحو 10 كيلومترات، ويتم تبادل التهاني والزيارات بين أفراد الأسرة والأصدقاء والزملاء.