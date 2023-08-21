تراجع إيرادات فيلم «تاج» لـ تامر حسني في السينمات.. كم حقق؟

تراجعت إيرادات فيلم تاج، بطولة الفنان تامر حسني خلال الساعات الماضية بشكلٍ كبير، في ظل المنافسة الشديدة على شباك التذاكر في دور العرض، إذ يتنافس 10 أفلام متنوعة ما بين الكوميدي والاجتماعي.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم تاج لـ تامر حسني، أمس الأحد، لافتًا إلى أنه حقق 12 ألف جنيه فقط، ليتذيل القائمة، ويحتل المركز العاشر والأخير وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.

أبطال وأحداث فيلم تاج لـ تامر حسني

فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني يشاركه فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم دينا الشربيني وساندي وعمرو عبدالجليل وهالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق وينتمي إلى نوعية أفلام السوبر هيرو.

وتتبع الأحداث حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

وطرح الفنان تامر حسني قبل أيام فيديو كليب «حوّا» والتي تُشاركه بالتمثيل آسيل عمران، حيث تأتي تلك الأغنية، ضمن ألبومه الجديد «هرمون السعادة»، وتقول كلماتها: «اشتريت كتاب اسمه.. كيف تفهم حوا.. قولت هعرف منه.. إيه في دماغها جواحوا في كل الجنسيات.. بجد تركيبه واحدة.. لو هنسمي في مسميات.. أحن حنينه جاحدة.. حافظين مش فاهمين.. نفس الكلام وبيتردد».