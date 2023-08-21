جواز السفر السوري الجديد.. فوري يستخرج في يوم واحد وبه شريحة ذكية

تعمل الحكومة السورية على إصدار الجواز السفر السوري الجديد، الذي سيحل مشاكل السوريين في الخارج، ولم يتم تأكيد شيء عن تكلفة استخراجه حتى الوقت الحالي، لكن الأهم أن المواطنين السوريين سيلمسون سهولة أكثر في الحصول عليه، حيث أن خدمة الحصول على موعد استخراج جواز السفر بشكل فوري خلال يوم واحد فقط أو مستعجل خلال أسبوع بداية من التقديم عليه عبر المنصة الإلكترونية المخصصة التي كانت قد توقفت خلال مايو الماضي.

مميزات جواز السفر السوري الجديد

جواز السفر السوري الجديد ورقي ولكنه يحتوي على شريحة ذكية «سيم كارت» تخزن فيه المعلومات الخاصة بصاحب الجواز، كما أن الصورة تطبع بالليزر والذي سيسهل عملية السفر، حيث يمكن لحامليه المرور في المطارات عبر البوابات الالكترونية من دون المرور عبر طوابير الجوازات.

ويستخدم هذا النوع من جوازات السفر تقنية البطاقة الذكية بدون تلامس، بما في ذلك شريحة المعالج الدقيق «شريحة الكمبيوتر» والهوائي «لكل من طاقة الشريحة والاتصال» المضمنة في الغلاف الأمامي أو الخلفي، أو الصفحة المركزية ، لجواز السفر.

بيانات جواز السفر السوري الجديد

تتم طباعة المعلومات الهامة لجواز السفر السوري الجديد على صفحة بيانات جواز السفر، ويتم تكرارها على الأسطر المقروءة آليا وتخزينها في الشريحة، وتُستخدم البنية التحتية للمفتاح العام «PKI» لمصادقة البيانات المخزنة إلكترونيا في شريحة جواز السفر، مما يجعلها مكلفة وصعبة التزوير عندما يتم تنفيذ جميع آليات الأمان بشكل كامل وصحيح.