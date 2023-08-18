خبير قانوني يوضح كيفية تغيير المهنة في جواز السفر

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله إن مصلحة الجوازات والهجرة أعلنت عن شروط واضحة ليس فيها غموض عن الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر، ففي حالة تغيير بيانات المهنة أو الوظيفة في وثيقة جواز السفر يجب أولًا أن تغيير الوظيفة في بطاقة الرقم القومي بالأحوال المدنية وبناء عليها يتم تغيير الوظيفة في جواز السفر.

تغيير المهنة أو الوظيفة في جواز السفر

وأضاف عبد الله لـ«الوطن» أن مصلحة الجوازات والهجرة تعتمد البيانات المثبتة في بطاقة الرقم القومي وتقوم بإثباتها في جواز السفر، كما أنها تلتزم بالشروط والأوراق المطلوب تقديم لاستخراج جواز السفر سواء للطلاب أو أصحاب المهن والوظائف أو العاملين بالخارج فيجب تقديم بطاقة رقم قومي أيضًا مثبت فيها المهنة بالخارج حتى يتم إثباتها في جواز السفر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

- بطاقة الرقم القومي لمن لمن بلغ سن الـ16 عاما على أن تكون سارية ومثبت بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث.

- شهادة الميلاد القومي لمن هم دون 16 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن اتم الثانية عشر عاما للعام الدراسي الحالى.

- مستند التجنيد للمواطنين بدءا من تاريخ 1941/3/18 باستثناء الذين لم يبلغوا سن ال 19 عامًا بعد.

- السجل التجاري لأصحاب الشركات ولا يقل قيمة رأس المال للفرد بعد خمسة آلاف جنيه ولم يمض على صلاحيته 5 سنوات.

- عدد 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6.

شروط استخراج جواز السفر

- مصري الجنسية.

إجراءات لاستخراج جواز سفر أول مرة

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور ودفع الرسوم.

- استلام الإيصال.

- استلام الجواز.