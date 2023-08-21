أستاذ اقتصاد بجامعة أسوان: وضع الاقتصاد المصري مرن ويجيد التعامل مع الصدمات

قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان إن مصر تعد الدولة الوحيدة التي تضاعف فيها معدل تدفق الاستثمار بفضل المشروعات القومية الضخمة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي فضلا عن مشروعات البنية التحتية، إذ خلقت مناخا جاذبا للعملية الاستثمارية بشكل عام داخل الدولة المصرية، موضحا أن مصر قدمت للقارة الإفريقية العديد من الدروس المستفادة وتعتبر ممرا نافذا للأسواق الإفريقية.

مصر متحدث رسمي عن القارة السمراء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم رامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن العالم كله يتعامل مع مصر باعتبارها متحدث رسمي عن القارة السمراء، وهذا ما شهدناه في كثير من المنتديات الرسمية، متابعا: «يمكن استقراء الأوضاع في ظل الأزمة المالية التي تسودها حالة اللايقين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية».

وضع الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن وضع الاقتصاد المصري مرن إلى حد كبير، ويجيد التعامل مع الصدمات الخارجية وفقا لما تشير إليه المؤسسات الدولية خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمعوقات المتتالية كجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أكبر دليل على ذلك، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه للمواطنين رسائل طمانة كثيرة للغاية خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، إذ أن مصر تأثرت مثل دول العالم كله بالأزمات المتتالية لاسيما ملف السلع الزراعية والغذائية.