أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الأرز 40%.. و9 جنيهات انخفاضا في الدواجن

ما بين تراجع أسعار الأرز، وانخفاض سعر الجنيه الذهب، وحجم الاستثمارات العربية في العقارات، تعرض «الوطن» عددا من الأخبار الهامة على مدار اليوم، التي نرصدها في السطور التالية بالتفاصيل.

تراجع أسعار الأرز

وتراجعت أسعار الأرز 40% عما كانت عليه قبل 3 أشهر، إذ إن سعر الأرز، اليوم، يتراوح بالنسبة للمعبأ، بين 19 و23 جنيهًا للكيلو، وأعلى سعر للأرز لسائب 22 جنيهًا، بحسب ما ذكر رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات.

وبلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بين 11 و12 ألف جنيه للطن، وسعر أرز الشعير عريض الحبة بين 12و13 ألف جنيه، وسعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح بين 16 و17 ألف جنيه للطن، وسعر الأرز الأبيض عريض الحبة بين 18 و19 ألف جنيه للطن.

حجم الاستثمارات العربية

وأشارت مؤسسة «نايت فرانك مينا»، الاستشارية العقارية العالمية، إلى تقرير «أفريقيا هورايزونز» لعامي 2023- 2024، إذ إن التقرير سلط الضوء على سوق العقارات في مصر، وتحديدًا القاهرة الذي تعد فرصة متميزة للاستثمار، إذ إن 120 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية في قطاع العقارات المصري.

تقرير دولي: 120 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية

مصر تستضيف المنتدى الإقليمي السنوي

ومن المنتظر، أن تنطلق النسخة الأولى للمنتدى الإقليمي السنوي لتنمية الاستدامة، خلال يومي السابع والثامن من سبتمبر 2023 في القاهرة، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ويأتي المنتدى تحت شعار «حيث تلتقي الاستدامة مع الابتكار» لتقارب الرؤى بين الجهات المعنية بالتنمية المجتمعية الإقليمية.

انخفاض أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب عن الأسبوع الماضي، خاصة سعر الجنيه الذهب، الذي خسر 1200 جنيه من قيمته خلال أسبوع، إذ بلغ سعر الجنيه الذهب 19 ألفا و200 جنيه قبل أسبوع، بينما سجل سعره حاليا 18 ألف جنيه.

انحفاض أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن اليوم، بقيمة 9 جنيهات، وجاء سعر الدواجن البيضاء اليوم بين 56 و57 جنيهًا في أرض المزرعة مقابل 65 جنيهًا قبل نحو أسبوع تسليم أرض المزرعة، بحسب بيانات بورصة الدواجن المعلنة.

المالية: دعم الصناديق والحسابات

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 671 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024، مقارنة بنحو 506.5 مليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، أي أن نسبة زيادة 32%؛ لصرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريًا اعتبارًا من يوليو الماضي.

«المالية»: دعم الصناديق والحسابات الخاصة بـ671 مليون جنيه

نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري

وكشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية، وصلت إلى 14 خدمة حاليا، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الإلكترونية.

واستحدثت الوزارة، بالتعاون مع جهاز التجارة الداخلية، نموذجا جديدا لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، وإتاحة خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري.