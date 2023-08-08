أستاذ اقتصاد: الفلنكات المصرية بالقطار الكهربائي السريع مكاسب إضافية للصناعة

قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن توطين الصناعة لم يعد رفاهية بل ضرورة عالمية مع تكرار الأزمات والصدامات الدولية، إذ أصبحت قدرة الدولة على الاستيراد غير قاصرة على توفير العملة الصعبة بل امتدت الى امتناع بعض الدول عن التصدير بقرارات مفاجئة دون أسباب كما حدث باتفاقية القمح من جانب روسيا، ما يبرز ضرورة توطين الصناعة بالمعايير العالمية.

التصدير إلى إفريقيا

وأضاف في حديثه لـ«الوطن» أنه من الضروري أن يتخطى التفكير في الاكتفاء الذاتي إلى إمكانية زيادة الإنتاج وتحقيق فائض للتصدير للخارج خاصة للقارة الأفريقية، إذ أن شبكة النقل أحد أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين بالقارة السمراء، ويمكن من خلال التصدير لأفريقيا المساهمة بتطوير البنية التحتية وشبكة النقل بصفة عامة بالقارة الأفريقية.

مكاسب بالجملة لتوطين الصناعة بقطاع النقل

وأكد أن هناك مكاسب عديدة لاستخدام الفلنكات المصرية بالقطار الكهربائي السريع وتوطين الصناعة بمجال النقل، بين عوائد مباشرة وغير مباشرة، تجني من خلالها الدولة العديد من المكاسب الاقتصادية، وتتضمن العوائد المباشرة توفير العملة الصعبة وتكلفة الاستيراد، وتغطية كل أو معظم الاحتياجات المحلية، وتوفير فرص عمل وزيادة مساهمة قطاع الصناعة بإجمالي الموازنة العامة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وسرعة الانتهاء من المشروعات القائمة وفقًا لـ «الإدريسي».

بارقة أمل للتوسع في توطين الصناعات والمنافسة العالمية

وأشار إلى حديث وزير النقل المتكرر عن توطين الصناعة بقطاع النقل، ما يفتح بارقة أمل للاكتفاء الذاتي بالفترة المقبلة بالعديد من الصناعات، مثل القطار الكهربائي والسكك الحديدية مع مراعاة الجودة والمواصفات العالمية في ما يجرى إنتاجه وعلى مستوى التنافس المحلي والدولي.