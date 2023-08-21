«أوقاف القاهرة»: تنظيم أنشطة دعوية في جامع الأقمر خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة لشؤون الدعوة والبر والأوقاف، إن الوزارة تقوم بالإشراف الدعوي على مساجد القاهرة والمساجد التابعة للوزارة وكذلك الأمر ذاته فيما يتعلق بالصيانة وأعمال الترميم.

إقامة الأنشطة الدعوية في جامع الأقمر

ولفت «خليل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنّه فيما يتعلق بمسجد الخليفة الآمر بأحكام الله المعروف بمسجد «الأقمر»، فإنه سيتم إقامة فيه الأنشطة الدعوية كباقي المساجد، مضيفًا: «لابد أن نشير إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها وزارة الأوقاف فيما يخص النشاط الدعوي والنشاط الصيفي، بالإضافة إلى مقارئ الجمهور والمقارئ النموذجية، ومجالس الإفتاء ومجالس الإقراء».

اهتمام وزارة الأوقاف بالأنشطة الدعوية

وأوضح وكيل مديرية أوقاف القاهرة لشؤون الدعوة والبر والأوقاف، أنّ وزارة الأوقاف تولي اهتمامًا كبيرًا للأنشطة الدعوية والصيفية، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بالأطفال، مؤكدًا أنّ هناك خطة دعوية شاملة وضعتها وزارة الأوقاف وتسعى لتنفيذها في جميع المساجد خلال العطلة الصيفية.

وأشار إلى أن بعد نجاح البرنامج الثقافي للطفل في العام الماضي، قررت الوزارة التوسع في الأنشطة الصيفية للأطفال في المساجد هذا العام، والبرنامج الصيفي للطفل يهتم في الأساس بتعليم القرآن الكريم والآداب والأخلاق العامة، بجانب أنشطة دعوية لكل فئات المجتمع، من خلال مقارئ كبار القراء ومقارئ الجمهور والواعظات وغيرها من الندوات والأمسيات الدينية.