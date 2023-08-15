16 معلومة عن جامع الأقمر في القاهرة.. عمره 898 سنة

بعد توجيهات القيادة السياسية بتطوير وترميم معالم القاهرة الإسلامية، بدأت أعمال تطوير جامع الأقمر في شهر أكتوبر الماضي برعاية وزارتي السياحة والآثار والأوقاف، ومتابعة محافظة القاهرة، وجرى الانتهاء من أعمال الترميم منذ أيام ليتم افتتاحه مؤخرا، وبلغت تكلفة التطوير 14 مليون جنيه بدعم من طائفة البهرة بالقاهرة.

ورصدت محافظة القاهرة، في تقرير لها، أبرز المعلومات عن جامع الأقمر بمناسبة افتتاحه بعد انتهاء أعمال تطويره، على النحو التالي:

أعمال الترميم

- يقع الجامع في شارع المعز بنهاية شارع النحاسين، وواحد من أبرز معالم العمارة الفاطمية بالقاهرة.

- أعمال الترميم تضمنت رفع كفاءة الواجهة الرئيسية للجامع.

- استكمال الكتابات الحجرية الموجودة على الواجهة وفق المراجع العلمية.

- تنظيف الأعمدة ورفع كفاءتها ومعالجة الروابط الخشبية.

- ترميم المئذنة والقبة.

- استكمال الشرفات أعلى الجامع و حقن الزخارف الزجزاجية.

- أول جامع في القاهرة تحتوى واجهته على تصميم هندسي خاص.

- تم بناؤه 519 هجريا و1125 م في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله أبي على منصور.

سبب تسمية الأقمر

- سمي بجامع الأقمر بسبب لون حجارته التي تشبه لون القمر.

- مكون من صحن صغير مساحته 10 أمتار.

- دخلت في تصميم جامع الأقمر المقرنصات التي لم تستعمل من قبل إلا في مئذنة جامع الجيوشى.

- في مدخله يوجد العقد المعشق المنتشر في العمارة المملوكية في القرن الخامس عشر الميلادى.

واجهات حجرية

- يعتبر أول جامع الواجهة فيه موازية لخط تنظيم الشارع كي تصبح القبلة متخذة الوضع الصحيح.

- به أول واجهة حجرية لجامع في القاهرة ومبنى من الداخل بالطوب الآجر.

- شهد أعمال تطوير متعددة منذ إنشائه ومنها التطوير في عهد محمد على كما قامت لجنة حفظ الآثار العربية بالترميم.

- المجلس الأعلى للآثار تولى أعمال الترميم وإزالة المباني التي كانت تعوق واجهة جامع الأقمر.