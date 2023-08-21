«أوقاف القاهرة»: مساجد آل البيت تشهد عصرا ذهبيا في عهد الرئيس

قال الدكتور محمود خليل، وكيل مديرية أوقاف القاهرة لشؤون الدعوة والبر والأوقاف، إن مساجد آل البيت تشهد عصرا ذهبيا في عهد الرئيس، موضحا أنّ الوزارة تقوم بمجهودات يراها القاصي والداني.

اهتمام الدولة بصيانة المساجد الأثرية

وأشار وكيل مديرية أوقاف القاهرة، إلى أنّ ذلك الأمر يدل على أنّ جمهورية مصر العربية تهتم بدور العبادة، وتولي اهتماما كبيرا للقيام على شؤونها، وتابع: «يعد ذلك التطوير ضمن خطة وزارة الأوقاف المصرية لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى».

وتابع: «وحول تطوير أضرحة ومساجد آل البيت، فإن ذلك يجرى من خلال إبراز الزخرفة وإعادتها إلى رونقها الطبيعى، لتكون المساجد وجهة سياحية للزائرين من داخل وخارج مصر».

اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم

وأوضح في حديثه لـ«الوطن» أنّ الوزارة تولي اهتماما كبيرا للقرآن الكريم، من خلال إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، بالإضافة إلى فعاليات القوافل الدعوية، ويجرى عقد المقارئ وإقامة الأنشطة الدعوية داخل مسجد الآمر بأحكام الله المعروف بمسجد الأقمر بعد افتتاحه عقب الانتهاء من عمليات التطوير، وذلك بداية من الأسبوع المقبل.