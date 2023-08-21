«Blue Beetle» يحتفظ بصدارة شباك التذاكر لليوم الثالث على التوالي

حافظ فيلم «Blue Beetle» على صدارة شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية لليوم الثالث على التوالي، وأزاح فيلم «Barbie» من الصدارة إلى المركز الثاني، وحقق إيرادات بلغت 6.8 مليون دولار، بفارق ضئيل عن فيلم «Barbie» الذي حقق 6.7 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق فيلم «Blue Beetle» في أول أيامه بالسينمات 10 ملايين دولار، بينما حقق في اليوم الثاني 8.5 مليون دولار، ومع اليوم الثالث تراجعت الإيرادات لـ 6.8 مليون دولار، ليصبح إجمالي الإيرادات المحلية لـ 25 مليون دولار في شباك التذاكر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق الفيلم في السوق الخارجي 18 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم بعد 3 أيام لـ 43.4 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Blue Beetle»

الفيلم يحمل توقيع المخرج أنجيل مانويل سوتو، وتدور أحداثه حول شاب يتحول بفضل جعران إلى بطل خارق وهي مبنية على قصة من عالم «DC» للقصص المصورة، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من: شولو ماريدونيا في دور «هايمي رييس»، وبالإضافة إلى برونا ماركيزين، جورج لوبيز، أدريانا بارازا بالإضافة إلى سوزان سارندون.