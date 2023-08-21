فيلم «مرعي البريمو» يحقق 15 مليون جنيه في 3 أسابيع بالسينمات

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم مرعي البريمو، للفنان محمد هنيدي، في دور العرض، خلال أمس الأحد، إذ يتنافس مع 9 أفلام أخرى، ما بين الكوميدي والاجتماعي.

وقال محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم مرعي البريمو، للفنان محمد هنيدي، حقق 210 آلاف جنيه فقط، خلال أمس الأحد، ليأتي في المركز الخامس، من بين الأفلام المنافسة، لتقترب إجمالي إيراداته من الـ15 مليون جنيه في 3 أسابيع تقريبًا.

أبطال وأحداث فيلم مرعي البريمو لـ محمد هنيدي

تدور قصة فيلم مرعي البريمو، في إطار كوميدي ملئ بالتشويق، والإثارة خلال المغامرة التي يتورط فيها تاجر البطيخ الذي يخفي قطع من الألماس داخل بطيخة، وتختفي في ظروف غامضة ويضطر للبحث عنها.

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، ومحمد محمود، وأحمد بدير، ولطفي لبيب، وكريم سامي مغاوري، ونانسي صلاح، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.