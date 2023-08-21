«التموين»: ضخ حلاوة المولد النبوي للمجمعات الاستهلاكية في أول سبتمبر

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال شركات المخابز التابعة لها، في ضخ حلوى المولد النبوي 2023 الذي يحل موعده أواخر شهر سبتمبر المقبل، وذلك من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، ومعارض شركات المخابز.

ضخ علب حلوى المولد النبوي للمجمعات الاستهلاكية

وكشفت مصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن الشركة العامة لمخابز القاهرة والكبرى التابعة لوزارة التموين تستعد حاليا من خلال أجود أنواع خامات الحلوى لإنتاج حلوى المولد النبوي الشريف، وفقا للكتاب الدوري للمواصفات القياسية لإنتاج المواد الغذائية التي تصنعها الشركة، موضحة أن بدء الضخ سيكون بداية شهر سبتمبر المقبل وقبل حلول المولد النبوي.

أسعار حلوى المولد في مجمعات التموين

وأكدت المصادر أن علب حلوى المولد النبوي الجاري تجهيزها لم تسعر حتى الآن، موضحة أنه في كل الأحوالي ستكون الأسعار مخفضة عن أسعار حلوى المولد في الأسواق، باعتبار أن شركات وزارة التموين هي في الأصل شركات لا تهدف للربح، وإنما تقدم الجودة بأقل الأسعار للمواطنين.

وأشارت المصادر إلى تجهيز العديد من الأوزان المختلفة من علب حلوى هذا العام، وفقا لتعليمات وزير التموين، بداية من وزن 1 كيلو جرام وحتى وزن 5 كيلو جرام، لتلبية احتياجات المواطنين.