حزب المؤتمر: الحوار الوطني قطع شوطا كبيرا وأحدث حالة من الزخم السياسي

قال الدكتور السعيد غنيم، الخبير الاقتصادي والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم والزخم السياسي وحراك حزبي على أرض الواقع، واتضح ذلك من خلال الجلسات العامة والمخرجات والتوصيات.

الحوار الوطني شهد مشاركة كبيرة

وأضاف أن الحوار الوطني شهد مشاركة كبيرة جدا من مختلف الفئات السياسية والحزبية وشرائح المجتمع بشكل عام، ومجلس الأمناء تعامل مع المخرجات والمقترحات بدقة وحرصًا على المصلحة العامة، موضحة أن الجميع طرح رؤيته للمشكلات والحلول مع اختلاف السياسات والأيديولوجيات الفكرية لكن الجميع كان حريص وما زال على المصلحة العامة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولي الحوار الوطنى اهتماما خاصا، وانعكس ذلك على حالة التناغم فى الجلسات العامة والزخم الشديد ولعل مناقشة المخرجات لصياغتها في صورة توصيات سيؤكد للجميع أن الحوار الوطنى منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاقه، وهو جاد في الرؤى والموضوعات وسيكون إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية، إضافة إلى لجنة العفو الذي تعد أحد روافد الحوار والتى تبذل جهود غير عادية بالتعاون مع الأجهزة المعنية المختلفة وتحظى باهتمام غير مسبوق.

إلقاء الضوء في المناقشات على ملف الدين العام

وأوضح أن الحوار الوطنى قطع شوطا كبيرا، بداية من إعلان الأمانة الفنية عن مناقشة المخرجات لصياغتها في شكل توصيات ورفعها للقيادة السياسية، إذ تضمن الحوار 113 في المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وذلك والأمانة الفنية جهد كبير خلال الفترة الأخيرة، متابعا: «المحور الاقتصادي من أهم وأبرز المحاور، وجرى إلقاء الضوء فى المناقشات على ملف الدين العام وعجز الموازنة وكيفية تنشيط الصناعة أو السياحة والتغلب على مشاكل الأمن الغذائي، بجانب قضايا سياسة الملكية العامة ومحاربة الاحتكار، وهذا يعكس أهمية الحوار في مواجهة التداعيات الاقتصادية جراء الأوضاع العالمية التي انعكست على الاقتصاد الداخلي للدول».