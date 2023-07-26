رئيس حزب المؤتمر السوداني لـ«القاهرة الإخبارية»: شكرا لمصر على وقوفها بجوار شعبنا

وجّه عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، الشكر إلى مصر، على دعمها للشعب السوداني قبل الحرب وبعدها، وفتح أبوابها للسودانيين واستضافة مؤتمر قوى الحرية والتغيير.

وفي حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، أكد «الدقير» أنّ مصر تسعى دائما لوقف الحرب من خلال قيادة مبادرات دول الجوار وبالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.

وأوضح أنّه يسعى بشكل أساسي لتشكيل لجنة لتنفيذ البنود المتفق عليها، مثل إنهاء الحرب وتشكيل جبهة مدنية والانضمام إلى الجبهة السياسية لإعادة مسار التغيير السياسي الديمقراطي، على رأسها تكوين جيش وطني قومي واحد وتحقيق العدالة وتعزيز المؤسسات الوطنية.

وأشار إلى أنّ الأوضاع في السودان تتسم بالهشاشة، وأنّ استمرار الحرب يزيد حدة الحرب الأهلية ويشجع القوى الخارجية على التدخل في الحرب الأهلية، ما يغرق البلاد في الصراع والفوضى.

وانطلقت في القاهرة، أول أمس، اجتماعات لقيادات قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي القيادي بالقاهرة، ويستمر جدول الأعمال يومين لمناقشة سبل إنهاء الحرب ومعالجة جذور الأزمة. وهذه هي المرة الأولى منذ 100 يوم التي تبدأ فيها اشتباكات في 3 مدن بالعاصمة السودانية الخرطوم، عقب اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات والدعم السريع.