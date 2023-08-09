حزب المؤتمر: صندوق «تحيا مصر» محور رئيسي في التنمية الشاملة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لنشاط صندوق «تحيا مصر»، والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، تأكيد على اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي انعكست على المواطنين بشكل لافت للنظر.

تداعيات الآثار الاقتصادية العالمية

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على دعم الفئات الأولى بالرعاية، والنهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وهناك عدد من الاجتماعات مع عدد من الوزارات المعنية خلال الفترة الأخيرة، وكذلك توجيهات من قبل القيادة السياسية بشأن تخفيف تداعيات الآثار الاقتصادية العالمية على الفئات البسيطة وغير القادرة، مشيرا إلى أن الملف شهد اهتماما غير مسبوق على مدار السنوات الأخيرة.

وأشار «غنيم»، إلى أن صندوق تحيا مصر يقدم خدمات عديد للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، إضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.

التنمية الشاملة

وأكد «غنيم»، على أن الصندوق يمثل محورًا رئيسًا فى عملية التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة المصرية منذ ثماني سنوات بهدف تحسين جودة حياة المواطن، لافتا إلى أن أعداد المستفيدين من مبادرات الحماية الاجتماعية بلغ حوالي مليونا و633 ألف مواطن وذلك حتى شهر يونيو الماضى، وهذا ما أهله لحصد 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة مساعدات إنسانية شهدها العالم، ليصبح مصدر إلهام للعديد من المهتمين بشأن رعاية المصريين.