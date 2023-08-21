«فسحة على الكرسي» يزور العلمين ويرصد مدى استعدادها لاستقبال ذوي الهمم

في جولة جديدة لشيماء فوزي بحلقة «فسحة على الكرسي»، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، عرض البرنامج تقريرا حول توفير كراسي متحركة بمهرجان العلمين الجديدة، وحجم الخدمات المقدمة للفئات كلها في المهرجان.

تنوع الخدمات في مهرجان العلمين.

واستعرض التقرير، تنوع الخدمات التي يقدمها مهرجان العلمين الجديدة، ببمشى العلمين، وانبهار الزوار بتنوع الفعاليات في المهرجان.

وشهدت فعاليات مهرجان العلمين بطولة لكرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على الصعيد المحلي والأجنبي، فضلا عن سباق «تراياثلون»، مكوناً من 3 رياضات «السباحة - ركوب الدراجات - الجري» وجميعها ألعاب أوليمبية، وإقامة بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو.

المهرجان يستهدف استقبال مليون زائر

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.