حبيبة عمر: الأجواء في منتهى السعادة والبهجة بكورنيش العلمين الجديدة

قالت الإعلامية حبيبة عمر، إنّ الممشى السياحي في مدينة العلمين الجديدة يمتد بطول 14 كيلومترا ويُطلق عليه كورنيش مدينة العلمين الجديدة، موضحةً: «الأجواء في منتهى السعادة والبهجة، هنا العديد من الأسر المصرية وغير المصرية بجميع الأعمار والفئات العمرية».

سباق رالي العلمين الجديدة

وأضافت «عمر»، في تغطية خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هنا تقام بطولة مصر الدولية للمحركات (سباق الرالي)، التي بدأت منذ 3 أيام، واليوم هو الرابع والأخير، وهذه البطولة تنظم في نسختها الثانية».

وتابعت الإعلامية: «سيتم تسليم جوائز للفائزين اليوم، كما تم تنظيم فعاليات عديدة مثل سيارات الدفع الرباعي وسباقات سيارات مختلفة في مدينة العلمين الجديدة، وكان هناك أجواء من الحماس بين الشباب والشابات والمشاركين في بطولة مصر الدولة للمحركات».

المول التجاري في الممشى السياحي

وأوضح، أنه في بداية الممشى السياحي يقع المول التجاري، ويتوفر فيه كل الخدمات الترفيهية والعديد من الكافيهات والاستراحات، وعلى طول الممشى السياحي يوجد مسرح الشارع الذي يقام لأول مرة في مصر والعلمين الجديدة، حيث استضاف حفلات عديدة مثل حفل هارموني عربي بأكثر من 200 فرد، وشهدت فعاليات الحفلات أغاني تراثية وغير تراثية، وأغاني مصرية وغير مصرية.