الناقدة ماجدة موريس: وجود مهرجان الدراما في العلمين الجديدة إضافة كبيرة له

قالت ماجدة موريس، الناقدة الفنية إن مهرجان الدراما يعد حدثا مهما للغاية ووجودة بمهرجان العلمين الجديدة هذا العام يضيفه له الكثير بصناعه ونجومه.

وأضافت«موريس» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مهرجان العالم عالمين وضع مدينة العلمين على خرائط المدن الترفهية بالعالم، وستجذب العديد من السياح بمختلف الدول خلال الفترة المقبلة، لذلك هي تستحق مهرجان الدراما هذا العام، ولكن وجود المهرجان في الأعوام المقبلة بمدينة القاهرة «قرار صائب».

ماجدة موريس تكشف رأيها في استحداث مهرجان الدراما جائزة للجمهور

وعن استحداث إدارة مهرجان القاهرة للدراما جائزة لتصويت الجمهور، قالت ماجدة موريس:«جميع المهرجانات بالعالم بها جائزة لتصويت الجمهور، وكذلك مهرجان القاهرة للسينمائي، ومهرجان الجونة السينمائي، وهناك مهرجانات مصرية أخرى بها جائزة للجمهور فهذا شي طبيعي، لأنه به قدر من العدالة، لأن الجوائز تأخذ عن طريق تقييم من لجنة التحكيم، فالجمهور المحب للدراما له الحق بإبداء رأيه في الأعمال الذي يراها تستحق».