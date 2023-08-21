الكاتب أحمد إمبابي: مهرجان مدينة العلمين حقق مكاسب كبيرة لمصر

قال الكاتب الصحفي أحمد إمبابي إن الصورة التي قدمها مهرجان العلمين على مدار الـ40 يومًا الماضيين مختلفة تماما وتروج للمقصد السياحي، إذ تنوع الفعاليات الرياضية والغنائية «شوفنا نجوم عرب ومصريين من كل الألوان الفنية والشعبية والكلاسيكية».

مهرجان مدينة العلمين قدم صورة مختلفة

وأوضح خلال استضافته عبر فضائية dmc: «ننتظر في ختام مهرجان العلمين إعلان حجم الإقبال في النسخة الأولى والتي من المتوقع أن تكون أرقام كبيرة، ولكن بالتأكيد نجحت الدولة بهذه المهرجان بإعادة مكانتها في صناعة الترفيه، والذي حقق مكاسب كبيرة خلال هذا المهرجان».